Метро в Києві оголосило про зміни в оплаті проїзду. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n152417-metro-v-kyievi-ogolosylo-pro-zminy-v-oplati-proyizdu.html

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У Києві зелені картки метро перестають діяти з 1 квітня 2021 року. Також із закінченням використання карток припиняється робота сервісних центрів підземки.

Оператором системи оплати у громадському транспорті Києва є КП «ГІОЦ», інформують у прес-службі столичного метрополітену.

Сплатити за проїзд у громадському транспорті можна за допомогою:

Kyiv Smart Card;

безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи;

мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay);

разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Для того, щоб скористатися е-квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.

Транспортна картка Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 грн на кожній поїздці.

Придбати Kyiv Smart Card можна у:

касах метрополітену;

терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену.

Поповнити Kyiv Smart Card можна у:

додатку «Київ цифровий»;

касах метрополітену;

терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену.

Одноразовий QR-квиток використовують у паперовому або електронному вигляді. Придбати його можна у:

додатку «Київ цифровий»;

касах станцій метро або у терміналі самообслуговування.

Раніше ми повідомляли, що громадський транспорт Києва під час жорсткого карантину працюватиме у звичному режимі, проте з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму.