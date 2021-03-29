«Слуги» готують третє засідання Ради на локдауні, фото — Главком

https://racurs.ua/ua/n152416-slugy-gotuut-tretie-zasidannya-rady-na-lokdauni-detali.html

Ракурс

Верховна Рада збереться тричі під час перерви сесійних засідань на локдаун. Це може статися у вівторок, 30 березня, припустила одна з лідерів фракції влади «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Ще одне позачергове засідання парламент збере через загострення ситуації на Донбасі — загибель відразу чотирьох українських бійців 26 березня.

В ефірі каналу «Україна 24» заступник голови фракції СН сказала, що у понеділок погоджувальна рада може додати постанову про ситуацію на Донбасі до порядку денного.

Спочатку це питання обговорить комітет з питань закордонних справ. Якщо він ухвалить постанову Ради і рекомендує її до розгляду у вівторок, парламент скличуть на окреме, третє за ліком 30 березня, позачергове засідання.

Вважаю, що це дуже важливо, враховуючи це загострення і провокації Росії, які ми бачимо на Донбасі, — повідомила Кравчук.



Раніше «Ракурс» писав про два позачергових засідання Верховної Ради у вівторок, 30 березня. На першому розглянуть проект закону про нові виплати підприємцям на карантині. Всього у Раді розглянуть 19 питань. Два тижні тому парламент змінив розклад засідань, аби не збиратися у сесійній залі до 13 квітня.

Нагадаємо, в п’ятницю на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинули одразу чотири українських військових, ще двоє отримали поранення. Президент Володимир Зеленський планує обговорити ситуацію на Донбасі з лідерами країн нормандського формату.