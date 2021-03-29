«Слуги» готовят третье заседание Рады на локдауне, фото — Главком

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Ракурс

Верховная Рада соберется трижды во время перерыва сессионных заседаний на локдаун. Это может произойти во вторник, 30 марта, предположила одна из лидеров фракции власти «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Еще одно внеочередное заседание парламент соберет из-за обострения ситуации на Донбассе — гибель сразу четырех украинских бойцов 26 марта.

В эфире канала «Украина 24» заместитель председателя фракции СН сказала, что в понедельник согласительный совет может добавить постановление о ситуации на Донбассе в повестку дня.

Сначала этот вопрос обсудит комитет по вопросам иностранных дел. Если он примет постановление Рады и рекомендует его к рассмотрению во вторник, парламент созовут отдельно, на третье по счету 30 марта, внеочередное заседание.

Считаю, что это очень важно, учитывая это обострение и провокации России, которые мы видим на Донбассе, — сообщила Кравчук.



Ранее «Ракурс» писал о двух внеочередных заседаниях Верховной Рады во вторник, 30 марта. На первом рассмотрят проект закона о новых выплатах предпринимателям на карантине. Всего в Раде рассмотрят 19 вопросов. Две недели назад парламент изменил расписание заседаний, чтобы не собираться в сессионном зале до 13 апреля.

Напомним, в пятницу на Донбассе в результате обстрела боевиков погибли сразу четыре украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию на Донбассе с лидерами стран нормандского формата.