Выводы ВОЗ о происхождении COVID-19 раскрыли СМИ. Фото: Синьхуа

https://racurs.ua/n152419-vyvody-voz-o-proishojdenii-covid-19-raskryli-smi.html

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Тайну происхождения коронавируса почти разгадали эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Специалисты ВОЗ рассмотрели четыре сценария передачи коронавируса человеку и заявили, что считают «крайне маловероятной» гипотезу о лабораторном происхождении коронавирусной болезни COVID-19. Об этом 29 марта пишет Associated Press со ссылкой на организацию.

Эксперты считают вероятными сразу несколько сценариев передачи COVID-19. При этом совместное исследование ВОЗ и Китая о происхождении коронавируса содержит вывод, что передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием.

При этом эксперты назвали «возможной» передачу от летучих мышей к человеку напрямую, однако скорее всего в цепочке вируса было какое-то другое звено. Теоретически возможна передача и через еду, однако ученые назвали это «маловероятным».

Напомним, Пекин согласился впустить в Китай группу международных экспертов Всемирной организации здравоохранения. Ученые расследовали причины распространения коронавируса среди людей. В ВОЗ не исключали возможности, что вирус мог появиться из лаборатории в Ухане.