Революційну комп’ютерну пам’ять нового типу розробили британські вчені

Запатентувати універсальну комп’ютерну пам’ять намагаються британські учені

https://racurs.ua/ua/n152455-revoluciynu-komp-uternu-pam-yat-novogo-typu-rozrobyly-brytanski-vcheni.html

Ракурс

Універсальну комп’ютерну пам’ять нового типу, який називається ULTRA RAM розробляють британські учені.

Нещодавно вони вперше інтегрували пристрої напівпровідникової пам’яті ULTRA RAM у невеликі (4-бітові) масиви. Це дозволило експериментально перевірити нову архітектуру пам’яті, яка наразі очікує на патент, повідомляє прес-служба Університету Ланкастера.

Сьогодні є два основні типи комп’ютерної пам’яті, кожна з яких має свої унікальні характеристики та сфери застосування:

динамічна оперативна пам’ять (DRAM) — швидка, а тому використовується як активна (робоча) пам’яті. Але інформація в ній втрачається при відключенні живлення;

флеш-пам'ять є енергонезалежною, що дозволяє носити дані в кишені, але дуже повільною і порівняно швидко зношується. Вона добре підходить для зберігання даних, але не може використовуватися як активна пам’ять.

Поєднати переваги обох типів пам’яті та позбутися їхніх недоліків покликана «універсальна пам’ять», над якою працюють учені. Розробники обіцяють, що в цій пам’яті дані зберігатимуться дуже надійно, проте їх також буде легко змінити — те, що до цього часу вважалося недосяжним.

Зазначається, що створення такої пам’яті стало можливим завдяки використанню квантово-механічного ефекту, який називається резонансним тунелюванням. Цей ефект дозволяє змінювати дані в елементах пам’яті, подаючи значно меншу напругу, ніж це потрібно для флеш-пам'яті.

Наразі прототипи пам’яті ULTRA RAM мають витривалість циклу запису/стирання принаймні в десять разів кращу, ніж флеш-пам'ять, без будь-яких компромісу щодо збереження даних, запевняють дослідники.

Нагадаймо, відкрита британськими вченими молекула може дозволити збільшити пам’ять комп’ютерів у 100 разів.