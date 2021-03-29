Контейнеровоз Ever Given знову ледь не заблокував Суецький канал, фото: AP

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Ракурс

Суецький канал ледь знову не був заблокований гігантським контейнеровозом Ever Given, який тільки сьогодні, 29 березня, вранці зняли з мілини.

Невдовзі після зняття з мілини воно знову стало майже поперек водної артерії, повідомляє SkyNews.

Зазначається, що судно частково розвернув сильний вітер. Проте судно все ж знову не сіло на мілину — ніс контейнеровоза залишився на воді. Зрештою судно повернули до «нормального курсу» і воно прямує каналом на північ.

Ever Given заблокував Суецький канал 23 березня. В результаті у гігантському морському заторі застрягли понад 350 суден, серед яких десятки контейнеровозів, а також танкерів для нафти та скрапленого природного газу.

Нагадаємо, зняти Ever Given з мілини вдалося лише після того, як землекопи витягли 27 тис. кубометрів піску, заглибившись у береги каналу.