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Контейнеровоз Ever Given знову ледь не заблокував Суецький канал, фото: AP
Гігантський контейнеровоз знову ледь не заблокував Суецький канал — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n152454-gigantskyy-konteynerovoz-znovu-led-ne-zablokuvav-sueckyy-kanal-zmi.htmlРакурс
Суецький канал ледь знову не був заблокований гігантським контейнеровозом Ever Given, який тільки сьогодні, 29 березня, вранці зняли з мілини.
Невдовзі після зняття з мілини воно знову стало майже поперек водної артерії, повідомляє SkyNews.
Зазначається, що судно частково розвернув сильний вітер. Проте судно все ж знову не сіло на мілину — ніс контейнеровоза залишився на воді. Зрештою судно повернули до «нормального курсу» і воно прямує каналом на північ.
Ever Given заблокував Суецький канал 23 березня. В результаті у гігантському морському заторі застрягли понад 350 суден, серед яких десятки контейнеровозів, а також танкерів для нафти та скрапленого природного газу.
Нагадаємо, зняти Ever Given з мілини вдалося лише після того, як землекопи витягли 27 тис. кубометрів піску, заглибившись у береги каналу.
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