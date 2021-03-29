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Контейнеровоз Ever Given снова едва не заблокировал Суэцкий канал, фото: AP
Гигантский контейнеровоз снова едва не заблокировал Суэцкий канал — СМИhttps://racurs.ua/n152454-gigantskiy-konteynerovoz-snova-edva-ne-zablokiroval-sueckiy-kanal-smi.htmlРакурс
Суэцкий канал едва снова не был заблокирован гигантским контейнеровозом Ever Given, который только сегодня, 29 марта, утром сняли с мели.
Вскоре после снятия с мели оно снова стало почти поперек водной артерии, сообщает SkyNews.
Отмечается, что судно частично развернул сильный ветер. Однако судно все же снова не село на мель — нос контейнеровоза остался на воде. В конце концов судно вернули к «нормальному курсу» и оно направляется каналом на север.
Ever Given заблокировал Суэцкий канал 23 марта. В результате в гигантской морской пробке застряли более 350 судов, среди которых десятки контейнеровозов, а также танкеров для нефти и сжиженного природного газа.
Напомним, снять Ever Given с мели удалось лишь после того, как землекопы извлекли 27 тыс. кубометров песка, углубившись в берега канала.
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