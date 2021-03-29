Контейнеровоз Ever Given снова едва не заблокировал Суэцкий канал, фото: AP

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Ракурс

Суэцкий канал едва снова не был заблокирован гигантским контейнеровозом Ever Given, который только сегодня, 29 марта, утром сняли с мели.

Вскоре после снятия с мели оно снова стало почти поперек водной артерии, сообщает SkyNews.

Отмечается, что судно частично развернул сильный ветер. Однако судно все же снова не село на мель — нос контейнеровоза остался на воде. В конце концов судно вернули к «нормальному курсу» и оно направляется каналом на север.

Ever Given заблокировал Суэцкий канал 23 марта. В результате в гигантской морской пробке застряли более 350 судов, среди которых десятки контейнеровозов, а также танкеров для нефти и сжиженного природного газа.

Напомним, снять Ever Given с мели удалось лишь после того, как землекопы извлекли 27 тыс. кубометров песка, углубившись в берега канала.