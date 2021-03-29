Трех человек задержали по подозрению в убийстве активиста и ветерана АТО, фото: «Украинское право»

https://racurs.ua/n152453-ubiystvo-veterana-ato-v-kieve-podozrevaemym-izbrana-mera-presecheniya.html

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Печерский райсуд Киева сегодня, 29 марта, избрал меры пресечения трем подозреваемым в убийстве 37-летнего ветерана АТО и активиста Александра Мандича.

Им избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По информации следствия, подозреваемые вечером 24 марта, находясь в квартире потерпевшего, избили его и вывезли на автомобиле в неизвестном направлении. Тело ветерана АТО с признаками насильственной смерти 28 марта обнаружили на территории Киевской области.

Мотивы преступления устанавливаются, — отмечают в прокуратуре.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил, что на суд, где избирали меру пресечения подозреваемым, не пустили гражданскую жену убитого, его друзей и не хотели пускать журналистов.

Мосийчуку в настоящее время известно, что двух фигурантов арестовали на 60 суток, относительно третьего у него нет данных.

Еще есть четвертый фигурант, который в бегах, — отметил экс-нардеп.

По словам Мосийчука, убийство Мандича связано с его противостоянием с «квартирными рейдерами», которые пытали киевлян и отбирали у них жилье.