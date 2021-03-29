Задержка больничных и декретных выплат - Фонду соцстрахования не хватает 667 млн ​​грн

https://racurs.ua/n152452-zaderjka-bolnichnyh-i-dekretnyh-vyplat-fondu-socstrahovaniya-ne-hvataet-667-mln-grn.html

Ракурс

Почему задерживаются выплаты больничных и декретных в 2021 году, пояснили в Фонде социального страхования Украины в ответ на запрос «Ракурса». Там указали, что задержка с финансированием выплат связана со стремительным распространением коронавирусной болезни на территории Украины и ростом числа лиц, находящихся на больничном.

Как следствие, на протяжении октября-декабря 2020 года наблюдался значительный рост расходов Фонда на выплату материального обеспечения застрахованным лицам, а поступление доли единого социального взноса в 2020 году составило 26 млрд 161 млн грн, что меньше планового показателя на 666,9 млн грн, — отметили в Фонде.

Основной причиной роста расходов в Фонде назвали увеличение листов и дней нетрудоспособности из-за сезонного роста заболеваемости (а также инфицирования коронавирусной болезнью), потребностью в уходе за детьми и изоляции из-за контакта с COVID-инфицированными.

Кроме этого, стало известно, выплаты на какую дату профинансировал Фонд.