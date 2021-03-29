Затримка лікарняних і декретних виплат - Фонду соцстрахування бракує 667 млн грн

https://racurs.ua/ua/n152452-zatrymka-likarnyanyh-i-dekretnyh-vyplat-fondu-socstrahuvannya-brakuie-667-mln-grn.html

Ракурс

Чому затримуються виплати лікарняних та декретних у 2021 році, пояснили у Фонді соціального страхування України у відповідь на запит «Ракурсу». Там вказали, що затримка з фінансуванням виплат пов’язана зі стрімким поширенням коронавірусної хвороби на території України й зростанням кількості осіб, котрі перебувають на лікарняному.

Як наслідок, впродовж жовтня-грудня 2020 року спостерігалося значне зростання видатків Фонду на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам, а надходження частки єдиного соціального внеску за 2020 рік склало 26 млрд 161 млн грн, що менше від планового показника на 666,95 млн грн, — зазначили у Фонді.

Основною причиною зростання видатків у Фонді назвали збільшення листків і днів непрацездатності через сезонне зростання захворюваності (а також інфікування коронавірусною хворобою), потребу у догляді за дітьми та ізоляцію через контакт з COVID-інфікованими.

Окрім цього, стало відомо, виплати на яку дату профінансував Фонд.

Станом на 26 березня здійснено фінансування поданих страхувальниками заяв-розрахунків, що потрапили до зведених заяв по Фонду по 10 лютого 2021 року включно, — резюмували у Фонді соціального страхування України.