Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 30 березня очікується ясна або малохмарна у більшості регіонів. Дощі обіцяють в Львівській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму.

Вночі температура повітря очікується від 2° морозу до 5° тепла, а вдень повітря прогріється до 6−12° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють південно-західний та північно-східний 3−5 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 30 березня прогнозується з легкою хмарністю. Вночі температуру повітря прогнозують 3−5° тепла, а вдень 9−11° вище нуля.

Погода в Харкові у вівторок буде відносно теплою. Температуру повітря вночі обіцяють від 0° до 2° із позначкою мінус, а вдень обіцяють 7−9° тепла.

Погода в Одесі завтра буде ясною. Температура повітря вночі очікується 3−5° тепла, а вдень обіцяють 8−10° тепла.

Погодні умови у Львові передбачають дощі і вночі, і вдень. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° тепла, а вдень прогнозують 10−12° вище нуля.

Погода в Карпатах 30 березня буде хмарна, подекуди може дощити. Температура повітря вночі від 2° морозу до 5° тепла, а вдень 8−12° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 30 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 29 березня принесе в низку регіонів мокрий сніг, також синоптики обіцяли опади у виді дощу.