Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Погода в Украине 30 марта ожидается ясная или малооблачная в большинстве регионов. Дожди обещают во Львовской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

Ночью температура воздуха ожидается от 2° мороза до 5° тепла, а днем воздух прогреется до 6−12° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают юго-западный и северо-восточный 3−5 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 30 марта прогнозируется с легкой облачностью. Ночью температуру воздуха прогнозируют 3−5° тепла, а днем 9−11° выше нуля.

Погода в Харькове во вторник будет относительно теплой. Температуру воздуха ночью обещают от 0° до 2° с отметкой минус, а днем обещают 7−9° тепла.

Погода в Одессе завтра будет ясной. Температура воздуха ночью ожидается 3−5° тепла, а днем обещают 8−10° тепла.

Погодные условия во Львове предусматривают дожди и ночью, и днем. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, а днем прогнозируют 10−12° выше нуля.

Погода в Карпатах 30 марта будет облачная, местами может дождить. Температура воздуха ночью от 2° мороза до 5° тепла, а днем 8−12° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 29 марта принесет в ряд регионов мокрый снег, также синоптики обещали осадки в виде дождя.