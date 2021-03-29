Дело «ПриватБанка» — НАБУ объявило Дубилета в розыск. Фото: Ютуб

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего главу правления «ПриватБанка» Александра Дубилета. Его подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн перед национализацией банка в конце 2016 года.

Такое постановление вынес детектив НАБУ, сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в комментарии «Укринформу».

Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск, — сказал он.

По версии следствия, бывший глава правления «ПриватБанка» в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств «ПриватБанка», которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

В НАБУ считают, что должностные лица «ПриватБанка» подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, чтобы скрыть преступление.

Напомним, 22 февраля НАБУ не разрешило вылететь в Австрию бывшему первому заместителю председателя «ПриватБанка» Владимиру Яценко. Следователи бюро вручили Яценко подозрение. 12 марта апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила его под стражей.

Позже детективы НАБУ сообщили о подозрении трем бывшим сотрудникам «ПриватБанка» в растрате больше 136, 89 млн грн. Среди них — экс-председатель правления банка Александр Дубилет.