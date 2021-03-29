Китайскую вакцину CoronaVac нахваливают в Минздраве. Фото: ВЗ

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Китайскую вакцину против коронавируса CoronaVac похвалили в Министерстве здравоохранения.

Этот препарат для прививки от COVID-19 применяется в 14 странах мира, поставляется во флаконе-шприце для разового использования и изготовлен по мировым стандартам. Об этом заявила эпидемиолог, советник министра здравоохранения Наталья Виноград, соответствующее видео опубликовали на странице Минздрава в Facebook.

Вакцина изготовлена по довольно древней и знакомой технологии, которую мы использовали много лет. Мы знаем состав препарата, знаем, чего от него ждать, какие могут возникать побочные реакции после прививок у определенной части людей. Это те вещи, которые присущи любой вакцинации, — заверила специалист.

Виноград отметила, что китайская вакцина содержит все четыре антигены вируса формирует «длительный поствакцинальный иммунитет даже с учетом мутаций вируса». Кроме того, препарат изготовили с соблюдением мировых стандартов.

По словам эпидемиолога, вакцина поставляется во флаконе-шприце для разового использования. Это исключает вероятность того, что препарат не используют вовремя.

Советник Степанова подчеркнула, что сейчас 14 стран мира успешно применяют вакцину CoronaVac, а последние исследования подтвердили высокую ее эффективность.

Напомним, 25 марта в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет, который привез в Украину первую партию китайской вакцины CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.