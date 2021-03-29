Дело о рекордной взятке Сытнику и Холодницкому Верховный суд забрал из ВАКС

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Судьбу дела о рекордной взятке в Украине — попытке подкупа руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет решать Киевский апелляционный суд.

Верховный суд решил передать дело о попытке подкупа Артема Сытника и Назара Холодницкого за 5 млн долл. из ВАКС в Киевский апелляционный суд.

Такое решение приняла коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного суда 26 марта, сообщила пресс-служба НАБУ.

В Антикоррупционном бюро считают, что такое решение фактически легитимизирует нарушение УПК Украины, в котором «обусловлена ​​исключительная подследственность и подсудность по уголовным производствах НАБУ и САП».

Мы не исключаем риска того, что такой подход Верховного суда в будущем может помешать справедливому правосудию в отношении подозреваемых, — заявили в ВАКС.

Полный текст решения объявят 30 марта.

Речь идет о задержании в июне 2020 года первого заместителя главы ГНС в Киеве, одного из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича и доверенного лица экс-министра экологии.

Они пытались дать рекордную в истории Украины взятку в 5 млн долл., чтобы «убедить» НАБУ и САП закрыть уголовное производство по подозрению бывшего министра экологии Злочевского.

Взятка предназначалась за закрытие эпизода уголовного производства по содействию экс-министра в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, который выдали «Реал-банку».

Защита не оставляла попыток добиться изменения подследственности в уголовном производстве. 24 декабря 2020 года Печерский райсуд без участия прокуроров САП принял решение, в котором фактически обязал генпрокурора забрать производство из НАБУ.

Это решение прокуроры САП обжаловали в Апелляционной палате ВАКС. Адвокат одного из подозреваемых обратился с жалобой в Верховный суд и тот определил, что судьба подсудности по делу по подозрению должностных лиц ГФС и лиц, приближенных к экс-министру экологии, должна решаться не в ВАКС, а в Киевском апелляционном суде.