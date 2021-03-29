На полицию существенно влияют - “Аскания-Нова” о расследовании отравления птиц

https://racurs.ua/n152446-na-policiu-suschestvenno-vliyaut-askaniya-nova-o-rassledovanii-otravleniya-ptic.html

Ракурс

Своевременно ли отреагировала Госпродпотребслужба и правоохранительные органы на ситуацию с гибелью птиц в результате потребления отравленного зерна, рассказал директор биосферного заповедника «Аскания-Нова» имени Ф. Э. Фальц-Фейна НААН Виктор Гавриленко в ответе на запрос «Ракурса».

Первая реакция со стороны сотрудников Госпродпотребслужбы была очень быстрая и мы благодарны за оперативность. Спустя полтора часа после обнаружения трупов и едва живых журавлей 2 января 2021 года, их работники уже были в заповеднике. Но еще за день, когда оказалось, что птицы погибли не от болезней, а от сильнодействующего вещества, мы увидели замедление действий не только Госпродпотребслужбы, но и полиции. Уголовное дело было возбуждено лишь 11 января, — отметили в «Аскании-Новой».

По словам Гавриленко, 5 января работники заповедника задержали на полях граждан, которые разбрасывали с тракторного устройства отравленное препаратом «Номайс» (где основное действующее вещество — бродифакум) зерно и вызвали полицию. Наличие отравленного зерна в дальнейшем подтвердил Центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности Министерства здравоохранения Украины.

Затем с экрана мы узнаем, что уголовное дело возбуждено 11 января «на основе анализа информации, полученной из Интернета»! То есть, для полиции было мало данных для возбуждения уголовного дела на то время с убытками в 1,3 млн грн, когда 2 января (была зафиксирована первая гибель журавлей — ред.) и особенно после 5 января, когда мы передали правоохранителям задержанных за разбрасыванием зерна, — отметил Гавриленко.

В «Аскании-Новой» уточнили, что на поле, где были задержаны аграрии, журавли не садились. Однако туда по сей день садятся огари.

Лишь после широкой огласки, которую мы были вынуждены сделать, первое дело открыли. Поэтому мы сделали вывод, что на действия правоохранительных органов кто-то оказывает существенное влияние, о чем было сообщено органы исполнительной власти, — резюмировали в «Аскании-Новой».

Напомним, ранее мы сообщали, что массовая гибель серых журавлей в херсонском заповеднике «Аскания-Нова» связана с отравлением. Экоинспекция Херсонской области подтвердила факт отравления журавлей, умерших в январе. Отравленное зерно птицы съели за пределами заповедника.