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Скоростной поезд сошел с рельсов возле Запорожья
Скоростной поезд сошел с рельсов возле Запорожья (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n152445-skorostnoy-poezd-soshel-s-relsov-vozle-zaporojya-foto-video.htmlРакурс
Поезд «Киев — Запорожье» сошел с рельсов, никто из пассажиров не пострадал.
Инцидент произошел в понедельник, 29 марта, информируют в пресс-службе «Укрзализныци».
С рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 км к конечной станции Запорожье. В вагонах поезда находилось 88 пассажиров.
Отмечается, что «Укрзализныця» создала комиссию, которая расследует причины аварии.
Также в компании решают вопрос доставки пассажиров до станции назначения, на месте происшествия работают спасатели.
Ранее мы сообщали, что 26 марта произошло столкновение поездов в Египте — трагедия унесла жизни 32 человек, еще 66 получили ранения.
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