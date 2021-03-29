Скоростной поезд сошел с рельсов возле Запорожья

https://racurs.ua/n152445-skorostnoy-poezd-soshel-s-relsov-vozle-zaporojya-foto-video.html

Ракурс

Поезд «Киев — Запорожье» сошел с рельсов, никто из пассажиров не пострадал.

Инцидент произошел в понедельник, 29 марта, информируют в пресс-службе «Укрзализныци».

С рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 км к конечной станции Запорожье. В вагонах поезда находилось 88 пассажиров.

Отмечается, что «Укрзализныця» создала комиссию, которая расследует причины аварии.

Также в компании решают вопрос доставки пассажиров до станции назначения, на месте происшествия работают спасатели.

Ранее мы сообщали, что 26 марта произошло столкновение поездов в Египте — трагедия унесла жизни 32 человек, еще 66 получили ранения.