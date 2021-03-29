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Ракурс
Скоростной поезд сошел с рельсов возле Запорожья

Скоростной поезд сошел с рельсов возле Запорожья (ФОТО, ВИДЕО)

29 мар 2021, 16:20
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Поезд «Киев — Запорожье» сошел с рельсов, никто из пассажиров не пострадал.

Инцидент произошел в понедельник, 29 марта, информируют в пресс-службе «Укрзализныци».

С рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 км к конечной станции Запорожье. В вагонах поезда находилось 88 пассажиров.

Отмечается, что «Укрзализныця» создала комиссию, которая расследует причины аварии.


Также в компании решают вопрос доставки пассажиров до станции назначения, на месте происшествия работают спасатели.

Ранее мы сообщали, что 26 марта произошло столкновение поездов в Египте — трагедия унесла жизни 32 человек, еще 66 получили ранения.

Источник: Ракурс


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