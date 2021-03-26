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Столкновение поездов в Египте унесло 32 жизни — первые фото и видео с места происшествия
Столкновение поездов в Египте унесло 32 жизни — первые фото и видео с места происшествияhttps://racurs.ua/n152335-stolknovenie-poezdov-v-egipte-uneslo-32-jizni-pervye-foto-i-video-s-mesta-proisshestviya.htmlРакурс
Столкновение поездов в Египте произошло 26 марта — трагедия унесла жизни 32 человек, еще 66 получили ранения. Инцидент произошел недалеко от города Тахта на территории провинции Сохаг, что за 450 км к югу от столицы Каира.
Два пассажирских поезда столкнулись, в результате чего по меньшей мере три вагона сошли с рельсов и перевернулись. К месту происшествия выехали 49 машин скорой помощи. В больницах объявлено «чрезвычайное положение». Об этом сообщает Egypt Today.
На фото и видео с места происшествия видно, что многие вагоны сошли с рельсов, другие были полностью разбиты или сильно повреждены в результате удара.
Осторожно! Видео может огорчить!
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