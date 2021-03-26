Столкновение поездов в Египте унесло 32 жизни — первые фото и видео с места происшествия

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Ракурс

Столкновение поездов в Египте произошло 26 марта — трагедия унесла жизни 32 человек, еще 66 получили ранения. Инцидент произошел недалеко от города Тахта на территории провинции Сохаг, что за 450 км к югу от столицы Каира.

Два пассажирских поезда столкнулись, в результате чего по меньшей мере три вагона сошли с рельсов и перевернулись. К месту происшествия выехали 49 машин скорой помощи. В больницах объявлено «чрезвычайное положение». Об этом сообщает Egypt Today.

На фото и видео с места происшествия видно, что многие вагоны сошли с рельсов, другие были полностью разбиты или сильно повреждены в результате удара.

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