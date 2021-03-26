Зіткнення поїздів в Єгипті забрало 32 життя — перші фото та відео з місця події

https://racurs.ua/ua/n152335-zitknennya-poyizdiv-v-iegypti-zabralo-32-jyttya-pershi-foto-ta-video-z-miscya-podiyi.html

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Зіткнення поїздів в Єгипті сталося 26 березня — трагедія забрала життя 32 осіб, ще 66 дістали поранення. Інцидент стався неподалік міста Тахта на території провінції Сохаг, що за 450 км на південь від столиці Каїру.

Два пасажирські поїзди зіштовхнулися, внаслідок чого щонайменше три вагони зійшли з рейок і перекинулися. До місця події виїхали 49 машин швидкої допомоги. У лікарнях оголошено «надзвичайний стан». Про це повідомляє Egypt Today.

На фото та відео з місця події видно, що багато вагонів зійшли з колії, інші розтрощило вщент або зім’яло від сили удару.

Обережно! Відео може засмутити!