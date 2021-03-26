Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Зіткнення поїздів в Єгипті забрало 32 життя — перші фото та відео з місця події

Зіткнення поїздів в Єгипті забрало 32 життя — перші фото та відео з місця події

26 бер 2021, 15:32
999

Зіткнення поїздів в Єгипті сталося 26 березня — трагедія забрала життя 32 осіб, ще 66 дістали поранення. Інцидент стався неподалік міста Тахта на території провінції Сохаг, що за 450 км на південь від столиці Каїру.

Два пасажирські поїзди зіштовхнулися, внаслідок чого щонайменше три вагони зійшли з рейок і перекинулися. До місця події виїхали 49 машин швидкої допомоги. У лікарнях оголошено «надзвичайний стан». Про це повідомляє Egypt Today.

Зіткнення поїздів у Єгипті

Зіткнення поїздів у Єгипті

Зіткнення поїздів у Єгипті

На фото та відео з місця події видно, що багато вагонів зійшли з колії, інші розтрощило вщент або зім’яло від сили удару.

Обережно! Відео може засмутити!


Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів