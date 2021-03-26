Xiaomi випускатиме власні електромобілі. Фото: https://rozetked.me

https://racurs.ua/ua/n152334-xiaomi-vypuskatyme-vlasni-elektromobili.html

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Xiaomi, китайський виробник телефонів, планує створювати електрокари під власним брендом.

Бажання Xiaomi виробляти електромобілі пов’язано з тим, що смартфонний бізнес приносить невелику маржу, пише Reuters.

Автомобілі будуть випускати на потужностях компанії Great Wall, найбільшого в Китаї виробника вантажівок. Очікується, що перші електрокари під маркою Xiaomi з’являться у 2023 році. Передбачається, що їх програмне забезпечення буде сумісне з іншими пристроями компанії.

Офіційно, за даними Reuters, про вихід Xiaomi на ринок електрокарів оголосять наступного тижня. Акції Xiaomi після повідомлення агентства виросли на 9%, акції Great Wall в Гонконзі — на 15%.

Xiaomi — не перша техкомпанія, яка планує виробництво власних автомобілів. Лідер серед китайських пошукових систем Baidu хоче випустити свій перший електрокар через три роки.

Також над створенням власного електромобіля працює Apple — випустити Apple Car компанія планує у 2024 році. Крім того, компанія Huawei почала внутрішнє проектування електроавтомобіля і планує офіційно запустити проект уже в цьому році.

Нагадаємо, у Китаї електромобілям Tesla обмежили пересування територією країни. Таке рішення китайські військові мотивували загрозою безпеці через камери, встановлені на електромобілях.