Електромобілям Tesla обмежили пересування Китаєм, фото:

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У Китаї електромобілям Tesla обмежили пересування територією країни.

Їм заборонено в’їжджати на територію військових баз та інших важливих об'єктів. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два джерела, ознайомлені з відповідними директивами.

За інформацією джерел агентства, таке рішення китайські військові мотивували загрозою безпеці через камери, встановлені на електромобілях.

Автомобілі Tesla мають кілька зовнішніх камер, які допомагають водіям у паркуванні, зміні смуги руху та задіяні в інших функціях.

Минулого року Tesla продала в Китаї понад 147 тис. електромобілів. Тепер їхнім власникам доведеться паркувати свої транспортні засоби поза межами заборонених територій, навіть якщо вони там проживають.

Зазначається, що такі дії влади КНР нагадують подібні заходи Вашингтона проти китайської телекомунікаційної фірми Huawei, до продукції якої також застосовувалися обмеження з посиланням на загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, нещодавно Tesla відкрила у Китаї найбільшу в світі станцію заправки електричних автомобілів.