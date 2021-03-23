Электромобилям Tesla ограничили передвижение Китаем, фото:

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В Китае электромобилям Tesla ограничили передвижение по территории страны.

Им запрещено въезжать на территорию военных баз и других важных объектов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с соответствующими директивами.

По информации источников агентства, такое решение китайские военные мотивировали угрозой безопасности из-за камер, установленных на электромобилях.

Автомобили Tesla имеют несколько внешних камер, которые помогают водителям в парковке, смене полосы движения и задействованы в других функциях.

В прошлом году Tesla продала в Китае более 147 тыс. электромобилей. Теперь их владельцам придется парковать свои транспортные средства за пределами запрещенных территорий, даже если они там проживают.

Отмечается, что такие действия власти КНР напоминают подобные меры Вашингтона против китайской телекоммуникационной компании Huawei, к продукции которой также применяли ограничения, ссылаясь на угрозу национальной безопасности.

Напомним, недавно Tesla открыла в Китае самую большую в мире станцию ​​заправки электрических автомобилей.