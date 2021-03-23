Путина вакцинируют от COVID-19 тайно и неизвестно чем, фото — DW

https://racurs.ua/n152137-putina-vakciniruut-ot-covid-19-tayno-i-neizvestno-chem.html

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Владимира Путина, президента России, вакцинируют от COVID-19 без камер СМИ. О конфиденциальности процесса 23 марта сообщили росСМИ со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Официальный представитель Путина объяснил отказ от вакцинации на камеру тем, что «главе государства эта идея не нравится». Песков также не сообщил название препарата, которым будет делать прививку российский лидер.

Мы специально не будем говорить, какая вакцина. Все три российских вакцины надежные и эффективные, — рассказал пресс-секретарь Путина.



Президент РФ получит вакцину до конца дня. Врачи проведут процедуру с учетом графика российского лидера.

Путин анонсировал свою вакцинацию 22 марта во время совещания в Кремле. Сейчас в России зарегистрированы три местные вакцины против вируса SARS-CoV-2. Первым регистрацию прошел препарат на основе аденовируса человека «Спутник V», его активно используют с момента старта массовой вакцинации в РФ. Позже зарегистрировали «ЭпиВакКорону» и «КовиВак».