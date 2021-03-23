Путіна вакцинують від COVID-19 приватно і невідомо чим, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n152137-putina-vakcynuut-vid-covid-19-pryvatno-i-nevidomo-chym.html

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Володимира Путіна, президента Росії, вакцинують від COVID-19 без камер ЗМІ. Про приватність процесу 23 березня повідомили росЗМІ з посиланням на прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Офіційний представник Путіна пояснив відмову від вакцинації на камеру тим, що «главі держави ця ідея не подобається». Пєсков також не повідомив назву препарату, яким буде робити щеплення російський лідер.

Ми спеціально не будемо говорити, яка вакцина. Всі три російські вакцини надійні і ефективні, — розповів речник Путіна.



Президенту РФ вколять вакцину до кінця дня. Лікарі проведуть процедуру з урахуванням графіка російського лідера.

Путін анонсував свою вакцинацію 22 березня під час наради з питань по вакцинації. Наразі в Росії зареєстровані три місцеві вакцини проти вірусу SARS-CoV-2. Першою реєстрацію пройшов препарат на основі аденовірусу людини «Супутник V», його активно використовують з моменту старту масової вакцинації в країні. Пізніше зареєстрували «ЕпіВакКорону» і «КовіВак».