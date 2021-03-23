Законопроекти щодо реформи КСУ оцінила Венеційка

КСУ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n152136-zakonoproekty-schodo-reformy-ksu-ocinyla-veneciyka.html

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Конституційний суд України (КСУ) планують реформувати новим законопроектом. Венеціанська комісія позитивно оцінила положення нового проекту закону, що має реформувати КСУ та відновити довіри до конституційного судочинства в Україні.

Про це йдеться в оприлюднених висновках Венеціанської комісії щодо проекту закону № 4533 «Про конституційну процедуру» та законопроекту № 4533−1 «Про процедуру розгляду справ та виконання рішень Конституційного Суду України».

Зазначається, що законопроект 4533 містить прогресивні положення, які покликані змінити чинний порядок здійснення судочинства в КСУ. Головні новації стосуються подання конституційних скарг, публічності й відкритості провадження, порядку розподілу справ, доступу до матеріалів справ, дисциплінарної відповідальності суддів та організації внутрішньої діяльності КСУ.

Водночас законопроект 4533 має низку недоліків. Зокрема, брак положень про систему відбору суддів КСУ, яка б включала міжнародну компоненту, що рекомендувалося в попередніх висновках. Серед основних рекомендацій щодо покращення законопроекту про конституційну процедуру Венеційка пропонує такі:

конституційна скарга, за якою суд визнав неконституційними законодавчі положення, має відправлятися на розгляд Великої палати лише за умови наявності на це запитів президента або парламенту;

щодо порушення дисциплінарних процедур, то повноваження на це мають бути передані від виконавчої влади до НАЗК;

для підвищення ефективності дисциплінарної системи відповідні санкції за дисциплінарні проступки мають запроваджуватися більшістю суддів;

суд має бути наділений повноваженнями переглядати власні рішення в тому разі, якщо один із суддів, який проголосував за таке рішення, був обвинувачений в отриманні неправомірної винагороди, пов’язаної з цим рішенням.

Венеційка також позитивно оцінила те, що президент Володимир Зеленський відкликав законопроект № 4288, який передбачав припинення повноважень усіх суддів КСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна звернулася до Венеціанської комісії із проханням надання роз’яснення щодо двох законопроєктів, які стосуються роботи КСУ. Цей запит є продовженням рекомендацій Венеційки, висловлених у двох невідкладних висновках від грудня 2020 року щодо законодавчої ситуації з антикорупційними механізмами та реформою КСУ після жовтневого рішення суду, які були надані на запит президента Володимира Зеленського.