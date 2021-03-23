Законопроекти по реформе КСУ оценила Венецианка

Венецианка. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n152136-zakonoproekti-po-reforme-ksu-ocenila-venecianka.html

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Конституционный суд Украины (КСУ) планируют реформировать новым законопроектом. Венецианская комиссия положительно оценила положения нового проекта закона, который призван реформировать КСУ и восстановить доверие к конституционному судопроизводству в Украине.

Об этом говорится в обнародованных выводах Венецианской комиссии относительно проекта закона № 4533 «О конституционной процедуре» и законопроекта № 4533−1 «О процедуре рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного Суда Украины».

Отмечается, что законопроект 4533 содержит прогрессивные положения, призванные изменить действующий порядок осуществления судопроизводства в КСУ. Главные новшества касаются представления конституционных жалоб, публичности и открытости производства, порядка распределения дел, доступа к материалам дел, дисциплинарной ответственности судей и организации внутренней деятельности КСУ.

В то же время законопроект 4533 имеет ряд недостатков. В частности, отсутствие положений о системе отбора судей КСУ, которая бы включала международный компонент, что рекомендовались в предыдущих выводах. Среди основных рекомендаций по улучшению законопроекта о конституционной процедуре Венецианка предлагает следующие:

конституционная жалоба, по которой суд признал неконституционными законодательные положения, должна отправляться в Большую Палату только при условии наличия на это запросов президента или парламента;

что касается нарушения дисциплинарных процедур, то полномочия на это должны быть переданы от исполнительной власти в НАПК;

для повышения эффективности дисциплинарной системы соответствующие санкции за дисциплинарные проступки должны внедряться большинством судей;

суд должен быть наделен полномочиями пересматривать собственные решения в том случае, если один из судей, который проголосовал за такое решение, был обвинен в получении неправомерного вознаграждения, связанной с этим решением.

Венецианка также положительно оценила то, что президент Владимир Зеленский отозвал законопроект № 4288, который предусматривал прекращение полномочий всех судей КСУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина обратилась к Венецианской комиссии с просьбой предоставления разъяснения по двум законопроектам, касающихся работы КСУ. Этот запрос является продолжением рекомендаций Венецианки, высказанных в двух неотложных выводах от декабря 2020 года по законодательной ситуации с антикоррупционными механизмами и реформой КСУ после октябрьского решения суда, которые были предоставлены по запросу президента Владимира Зеленского.