Xiaomi будет выпускать собственные электромобили. Фото: https://rozetked.me

https://racurs.ua/n152334-xiaomi-budet-vypuskat-sobstvennye-elektromobili.html

Ракурс

Xiaomi, китайский производитель телефонов, планирует создавать электрокары под собственным брендом.

Желание Xiaomi производить электромобили связано с тем, что смартфонный бизнес приносит небольшую маржу, пишет Reuters.

Автомобили будут выпускаться на мощностях компании Great Wall, крупнейшего в Китае производителя грузовиков. Ожидается, что первые электрокары под маркой Xiaomi появятся в 2023 году. Предполагается, что их программное обеспечение будет совместимо с другими устройствами компании.

Официально, по данным Reuters, о выходе Xiaomi на рынок электрокаров будет объявлено на следующей неделе. Акции Xiaomi на фоне сообщения агентства выросли на 9%, акции Great Wall в Гонконге — на 15%.

Xiaomi — не первая техкомпания, которая планирует производство собственных автомобилей. Лидер среди китайских поисковых систем Baidu рассчитывает выпустить свой первый электрокар через три года.

Также над созданием собственного электромобиля работает Apple — выпустить Apple Car компания стремится в 2024 году. Кроме того, компания Huawei начала внутреннее проектирование электроавто и планирует официально запустить проект уже в этом году.

Напомним, в Китае электромобилям Tesla ограничили передвижение по территории страны. Такое решение китайские военные мотивировали угрозой безопасности из-за камер, установленных на электромобилях.