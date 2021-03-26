Коронавирус в Польше. Фото: IStock

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Коронавирус в Польше вспыхнул с новой силой — 26 марта зафиксировано 35 тыс. 143 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Исторический максимум по количеству больных обновляется третий день подряд. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Польши в Twitter.

Сообщается, что 125 человек погибли непосредственно из-за коронавируса, тогда как еще 318 человек погибли из-за сопутствующих заболеваний, которые повлияли на тяжелое течение коронавируса. Сейчас вся польская система здравоохранения перегружена из-за борьбы с распространением болезни, поскольку многие пациенты поздно обращаются к врачу.

В свою очередь польские власти инициировала ряд изменений в Национальной программе вакцинации. Уже к концу второго квартала этого года там планируют вакцинировать всех, кто был включен в первый этап вакцинации, то есть людей старше 60 лет. «Большое ускорение вакцинации» запланировано на второй квартал 2021 года, а уже в апреле начнется регистрация на вакцинацию 50-летних граждан.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции заявил о начале третьей волны коронавируса. Ожидалось, что пик придется на март-апрель. В стране ожидали обнаружения не менее 10 тыс. заражений.