Мировая война нового типа — Макрон о соперничестве вакцин

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Вакцинация от коронавируса — крайне политизированный процесс, в котором Европе необходим суверенитет. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон.

На пресс-конференции 26 марта по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза он заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа». По его словам, это произошло из-за действий РФ и Китая в сфере поставок вакцин от COVID-19, сообщает Le Figaro.

По словам французского лидера, Россия и Китай пытаются «из-за поставок вакцин получить влияние».

Нам нужен суверенитет в этом вопросе. Мы должны быть в состоянии производить вакцины. Сейчас мы работаем над тем, чтобы быть готовыми производить вакцины второго поколения, — добавил он.

Кроме того, президент отметил, что до конца лета Европа станет континентом, который «производит самое большое количество вакцин в мире». Макрон считает, что наращивание производства вакцин позволит Европе обеспечить коллективный иммунитет.

23 марта Макрон сообщил, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции во Франции будут ускорены. По его словам, вакцинация является национальным приоритетом и должна проводиться ежедневно, без выходных дней.

В начале марта госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон высказал мнение, что в случае решения отдельных стран ЕС об использовании российской или китайской вакцин от коронавируса, которые еще не одобрили в альянсе, это отразится на солидарности блока. По его мнению, это грозит рисками для здоровья граждан.