Світова війна нового типу — Макрон про суперництво вакцин, фото — Euroactiv

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Вакцинація від коронавірусу — вкрай заполітизований процес, у якому Європі необхідний суверенітет. Так вважає президент Франції Еммануель Макрон.

На прес-конференції 26 березня за підсумками першого дня віртуального саміту Євросоюзу він заявив, що Європа зіткнулася зі «світовою війною нового типу». За його словами, це сталося через дії РФ та Китаю в сфері поставок вакцин від COVID-19, повідомляє Le Figaro.

За словами французького лідера, Росія і Китай намагаються «через постачання вакцин отримати вплив».

Нам потрібен суверенітет в цьому питанні. Ми повинні бути в змозі виробляти вакцини. Зараз ми працюємо над тим, щоб бути готовими виробляти вакцини другого покоління, — додав він.

Крім того, президент зазначив, що до кінця літа Європа стане континентом, який «виготовляє найбільшу кількість вакцин». Макрон вважає, що нарощування виробництва вакцин дозволить Європі забезпечити колективний імунітет.

23 березня Макрон повідомив, що темпи вакцинації від коронавірусної інфекції у Франції будуть прискорені. За його словами, вакцинація є національним пріоритетом і повинна проводитися щодня, без вихідних днів.

На початку березня держсекретар Франції у європейських справах Клеман Бон висловив думку, що в випадку рішення окремих країн ЄС про використання російської або китайської вакцин від коронавірусу, які ще не схвалили в альянсі, це відіб'ється на солідарності блоку. На його думку, це загрожуватиме ризиками для здоров’я громадян.