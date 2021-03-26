Зеленського звинуватили у втручанні в вибори на Прикарпатті за розмову Вірастюком

https://racurs.ua/ua/n152331-zelenskogo-zvynuvatyly-u-vtruchanni-v-vybory-na-prykarpatti-za-rozmovu-virastukom.html

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Розмову Володимира Зеленського з кандидатом в нардепи від «Слуги народу» Віктором Вірастюком щодо вакцинації на Прикарпатті в «Опорі» розцінили як зловживання адміністративним ресурсом напередодні голосування на проміжних виборах до парламенту, які повинні відбутися цієї неділі, 28 березня, в виборчому окрузі № 87.

Про це 26 березня повідомляє прес-служба «Опори».

«Опора» констатує порушення органами влади принципу політичної нейтральності в інтересах кандидатів. Як передбачає законодавство, рівність прав і можливостей кандидатів забезпечується рівним і неупередженим ставленням органів влади до суб'єктів виборчого процесу, — нагадали в організації.

Також спостерігачі «Опори» виявили у двох виборчих округах, де цими вихідними мають відбутися проміжні вибори до парламенту, низку зловживань адміністративними ресурсами на користь різних кандидатів. Найбільший резонанс отримало повідомлення Банкової про обговорення 25 березня Зеленським процесу вакцинації у Івано-Франківській області з кандидатом в нардепи Вірастюком.