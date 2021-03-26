День волі в Білорусі — міліція схопила понад 200 людей. Фото: Tut.by

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У Білорусі силовики продовжують затримувати мирне населення. Міністерство внутрішніх справ у Мінську повідомило про затримання понад 200 осіб у зв’язку з порушенням закону про масові заходи.

25 березня білоруси відзначали День волі. Влада не визнає цього свята, пише Tut.by.

З 245 затриманих 176 білорусів схопили в Мінську. Правозахисники оприлюднюють їхні прізвища. У виданні зазначили, що «на вулицях було в рази більше офіцерів, ніж простих людей».

Напередодні Дня волі глава Комітету державної безпеки застеріг опозицію від «спроб дестабілізації». Білоруська влада відмовилась надати дозвіл на організацію легальних мітингів.

Всупереч діям силових структур по всій країні відбувались невеликі демонстрації. На будинках вивішували біло-червоно-білі прапори, а ввечері у багатьох районах Мінська та інших міст палали феєрверки. На вулицях сигналили автомобілі.

У зв’язку з масовими протестами проти фальсифікованих виборів, білоруська влада впродовж місяців вживає жорстокі заходи проти будь-якої громадської діяльності. Від репресій постраждали десятки тисяч людей.

Опозиція в Білорусі неофіційно святкує День волі 25 березня в річницю проголошення незалежності Білоруською Народною Республікою в 1918 році.

Акції солідарності з білорусами відбулися в Гамбурзі, Відні, Варшаві, Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах.

Нагадаємо, у Білорусі комітет державної безпеки планує вчинення теракту в одному з будинків органів внутрішніх справ. Таким чином силовики планують не лише дискредитувати протестний рух, але й повністю його ліквідувати.