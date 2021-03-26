День воли в Беларуси – милиция схватила больше 200 человек. Фото: Tut.by

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В Беларуси силовики продолжают задерживать мирное население. Министерство внутренних дел в Минске сообщило о задержании больше 200 человек в связи с нарушением закона о массовых мероприятиях.

25 марта белорусы отмечали День воли. Власть не признает этого праздника, пишет Tut.by.

С 245 задержанных 176 белорусов схватили в Минске. Правозащитники обнародовали их фамилии. В издании сообщили, что «на улицах было в разы больше офицеров, чем обычных людей».

Накануне Дня воли глава Комитета государственной безопасности предостерег оппозицию от «попыток дестабилизации». Белорусские власти отказались предоставить разрешение на организацию легальных митингов.

Вопреки действиям силовых структур по всей стране происходили небольшие демонстрации. На домах вывешивали бело-красно-белые флаги, а вечером во многих районах Минска и других городов горели фейерверки. На улицах сигналили автомобили.

В связи с массовыми протестами против фальсифицированных выборов, белорусские власти в течение месяцев принимает жестокие меры против любой общественной деятельности. От репрессий пострадали десятки тысяч человек.

Оппозиция в Беларуси неофициально празднует День воли 25 марта в годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республикой в 1918 году.

Акции солидарности с белорусами состоялись в Гамбурге, Вене, Варшаве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Напомним, в Беларуси комитет государственной безопасности планирует совершение теракта в одном из домов органов внутренних дел. Таким образом силовики планируют не только дискредитировать протестное движение, но и полностью его ликвидировать.