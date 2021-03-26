Заблокированный Суэцкий канал — чем грозит пробка из судов

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Ракурс

Суэцкий канал заблокирован уже несколько дней. Огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель и остановил движение судов в Египте с 23 марта.

Судно отклонилось от курса из-за сильного ветра. С тех пор продолжаются работы по освобождению судна, но мировая экономика ежедневно теряет миллиарды долларов. Из-за пробок в Суэцком канале торговля ежечасно несет убытки на 400 млн долл., поскольку через канал проходит около 12% всех мировых поставок.

Кроме того, есть риск изменения трафика и на ближайшие месяцы. Власти Египта заявили, что на освобождение судоходного пути может уйти от нескольких дней до нескольких недель.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на подсчеты судоходной компании Lloyd’s List.

Аналитики считают, что восстановить движение вряд ли удастся до начала следующей недели. По словам экспертов, каждый день простоя Ever Given «усугубляет задержку нормального грузопотока».

Суточная пропускная способность канала составляет 106 судов, а каждый лишний день простоя потребует все больше времени для восстановления поставок.

Перебои ощутили и американские импортеры. Пробка в Суэце повлияла на торговлю Ближнего Востока и Индии. Кроме того, в Суэцком канале остановились и пустые контейнеры, которые крайне необходимы для китайского экспорта.

После того, как Ever Given выведут из ловушки, в европейские порты одновременно придет большое количество судов. Впоследствии все они будут возвращаться в Азию и это также спровоцирует значительное напряжение в трафике.

Сейчас в Суэце и вблизи него заблокированы более 230 судов. Длина контейнеровоза — четыре футбольных поля (400 метров), это одно из крупнейших грузовых судов в мире, способное перевозить 20 тыс. контейнеров.

Суэцкий канал отделяет Африку от Ближнего Востока и Азии. Это одна из самых оживленных транспортных артерий мира, по которой перевезят товары между Азией и Европой.

Ракурс" цитировал аналитиков профильного издания Lloyd’s List, подсчитавших, что в пробке застряли грузы на общую сумму 9,6 млрд долл.