Заблокований Суецький канал — чим загрожує корок із суден

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Суецький канал заблоковано вже декілька днів. Велетенський контейнеровоз Ever Given сів на мілину і зупинив рух суден у Єгипті з 23 березня.

Судно відхилилося від курсу через сильний вітер. Відтоді тривають роботи зі звільнення судна, але світова економіка щодня втрачає мільярди доларів. Через затори в Суецькому каналі торгівля щогодини зазнає збитків на 400 млн дол., оскільки через канал проходить близько 12% всіх глобальних поставок.

Крім того, є ризик зміни трафіку і на найближчі місяці. Влада Єгипту заявила, що на звільнення суднохідного шляху може піти від кількох днів до кількох тижнів.

Про це пише Forbes з посиланням на підрахунки судноплавної компанії Lloyd’s List.

Аналітики вважають, що відновити рух навряд чи вдасться раніше початку наступного тижня. За словами експертів, кожен день простою Ever Given «додає затримки до нормального вантажопотоку».

Добова пропускна здатність каналу становить 106 судів, а кожен зайвий день простою вимагатиме все більше часу для відновлення поставок.

Перебої відчули й американські імпортери. Затор вплинув на торгівлю з Близького Сходу та Індії. Крім того, в Суецькому каналі зупинилися і порожні контейнери, які вкрай необхідні для китайського експорту.

Після того, як Ever Given виведуть з пастки в європейські порти одночасно прийде велика кількість суден. Згодом усі вони повертатимуться в Азію і це також спровокує значне напруження в трафіку.

Наразі в Суеці і поблизу нього заблокував понад 230 суден. Контейнеровоз має довжину у чотири футбольні поля (400 метрів), це одне з найбільших вантажних суден у світі, здатне перевозити 20 тис. контейнерів.

Суецький канал відділяє Африку від Близького Сходу та Азії. Це одна із найбільш жвавих транспортних артерій світу, яким перевезять товари між Азією та Європою.

Аналітики профільного видання Lloyd’s List підрахували, що в заторі застрягли вантажі на загальну суму 9,6 млрд дол.