За карту Украины без Крыма и отрицание Голодомора будут штрафовать — детали

https://racurs.ua/n152328-za-kartu-ukrainy-bez-kryma-i-otricanie-golodomora-budut-shtrafovat-detali.html

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Штрафовать за распространение изображений (карт) территории Украины без временно оккупированных территорий предлагает законопроект № 5166, принятие которого 26 марта поддержал комитет по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады.

Парламентарии рассмотрели проект закона, регламентирующего внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установления ответственности за отрицание международных преступлений, агрессии России, а также усиливающего ответственность за уголовные правонарушения против основ нацбезопасности Украины и окружающей среды на оккупированных территориях.

Этот документ предлагает штрафовать за распространение изображения очертаний территории Украины или карты без временно оккупированных территорий. Речь идет об изображениях печатной продукции, на сувенирах, картах, схемах, в рекламе. Такие действия будут штрафоваться на 5−10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 85−170 тыс. грн.

Документ также предусматривает наказание за публичное отрицание Голодомора 1932−1933 годов в Украине, Холокоста, депортации из Крыма крымских татар в 1944 году, или оправдание действий организаторов этих международных преступлений. За это грозит штраф в 34 тыс. грн или общественные работы на срок до 200 ч.

Повторное нарушение планируют наказывать штрафом в 51−85 тыс. грн или общественными работами на срок от 100 до 240 ч.

Если нарушение совершили общественные деятели, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, им будет грозить штраф в 85−119 тыс. грн.