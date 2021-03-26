За карту України без Криму й заперечення Голодомору штрафуватимуть — деталі

https://racurs.ua/ua/n152328-za-kartu-ukrayiny-bez-krymu-y-zaperechennya-golodomoru-shtrafuvatymut-detali.html

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Штрафувати за поширення зображень (карт) території України без тимчасово окупованих територій пропонує законопроект № 5166, ухвалення якого 26 березня підтримав комітет з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради.

Парламентарі розглянули проект закону, який регламентує внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за заперечення міжнародних злочинів, агресії Росії, а також посилює відповідальність за кримінальні правопорушення проти основ нацбезпеки України і довкілля на окупованих територіях.

Цей документ пропонує штрафувати за поширення зображення обрисів території України чи карти без тимчасово окупованих територій. Йдеться про зображення на друкованій продукції, сувенірах, картах, схемах, у рекламі. Такі дії каратимуться штрафом від 5 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 85−170 тис. грн.

Документ також передбачає покарання за публічне заперечення Голодомору 1932−1933 років в Україні, Голокосту, депортації з Криму кримських татар у 1944 році, або виправдання дій організаторів цих міжнародних злочинів. За це загрожуватиме штраф у 34 тис. грн або громадські роботи на строк до 200 год.

Повторне порушення планують карати штрафом у 51−85 тис. грн або громадськими роботами на строк від 100 до 240 год.

Якщо порушення вчинили національні публічні діячі, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, їм буде загрожувати штраф у 85−119 тис. грн.