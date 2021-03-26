Зеленского обвинили во вмешательстве в выборы на Прикарпатье из-за беседы с Вирастюком

Зеленского обвинили во вмешательстве в выборы на Прикарпатье за беседу с Вирастюком

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Ракурс

Разговор Владимира Зеленского с кандидатом в нардепы от «Слуги народа» Виктором Вирастюком о вакцинации на Прикарпатье в «Опоре» расценили как злоупотребление административным ресурсом накануне голосования на промежуточных выборах в парламент, которые должны состояться в это воскресенье, 28 марта, в избирательном округе № 87.

Об этом 26 марта сообщает пресс-служба «Опоры».

«Опора» констатирует нарушение органами власти принципа политической нейтральности в интересах кандидатов. Как предусматривает законодательство, равенство прав и возможностей кандидатов обеспечивается равным и беспристрастным отношением органов власти к субъектам избирательного процесса, — напомнили в организации.

Также наблюдатели «Опоры» обнаружили в двух избирательных округах, где в эти выходные должны состояться промежуточные выборы в парламент, ряд злоупотреблений админресурсом в пользу разных кандидатов. Наибольший резонанс вызвало сообщение Банковой об обсуждении 25 марта Зеленским процесса вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом в нардепы Вирастюком.