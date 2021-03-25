Зеленський розмовляв з Вірастюком про вакцинацію. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський розмовляв з Віктором Вірастюком про вакцинацію за три дні до виборів на Прикарпатті.

Глава держави 25 березня провів нараду про перебіг вакцинації проти COVID-19 та готовності медичної системи на Івано-Франківщині. У відеозустрічі взяли участь представники обласної та місцевої влади й громадський діяч та одночасно кандидат у нардепи від «Слуги народу» Василь Вірастюк. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук поінформував Банкову, що без вакцини не зупинити пандемію. Також зазначалося, що найбільше вакцинованих на Прикарпатті у Надвірнянському районі.

Як відомо, проміжні вибори до Верховної Ради України в одномандатному окрузі № 87 на Прикарпатті відбудуться 28 березня. Зокрема, за мандат народного депутата боротимуться богатир Василь Вірастюк від «Слуги народу», колишній віце-спікер ВРУ Руслан Кошулинський від «Свободи» та колишній керівник «Буковелю» Олександр Шевченко від партії «За майбутнє". Загалом зареєстровані 14 кандидатів.

Нагадаємо, результати соціологічного опитування групи «Рейтинг», яке було зроблене у лютому, свідчило, що серед кандидатів у депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 87 лідирує екс-директор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко. Проголосувати за цього кандидата готові 42,8% опитаних.