Польща б'є рекорди з коронавірусу третій день поспіль

Коронавірус у Польщі. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152333-polscha-bie-rekordy-z-koronavirusu-tretiy-den-pospil.html

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Коронавірус у Польщі спалахнув з новою силою — 26 березня зафіксовано 35 тис. 143 нових випадків інфікування коронавірусом.

Історичний максимум з кількості хворих оновлюється третій день поспіль. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Польщі у Twitter.

Повідомляється, що 125 людей загинули безпосередньо через коронавірус, тоді як ще 318 людей загинули через супутні захворювання, які вплинули на важкий перебіг коронавірусу. Наразі вся польська система охорони здоров’я переобтяжена через боротьбу з розповсюдженням коронавірусу, оскільки багато пацієнтів запізно звертаються до лікаря.

Зі свого боку польська влада ініціювала низку змін в Національній програмі вакцинації. Вже до кінця другого кварталу цього року там планують вакцинувати усіх, хто був включений у перший етап вакцинації, тобто люди старші 60 років. «Велике прискорення вакцинації» заплановане на другий квартал 2021 року, а вже у квітні розпочнеться реєстрація на вакцинацію 50-річних громадян.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський під час прес-конференції заявив про початок третьої хвилі коронавірусу. Очікувалося, що пік припаде на березень-квітень. В країні очікували на виявлення не менше 10 тис. заражень.