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Швидкісний поїзд зійшов з рейок поблизу Запоріжжя
Швидкісний поїзд зійшов з рейок поблизу Запоріжжя (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n152445-shvydkisnyy-poyizd-ziyshov-z-reyok-poblyzu-zaporijjya-foto-video.htmlРакурс
Поїзд «Київ — Запоріжжя» зійшов із рейок, ніхто з пасажирів не постраждав.
Інцидент трапився в понеділок, 29 березня, інформують у прес-службі «Укрзалізниці».
З рейок зійшло шість з дев’яти вагонів за 50 км до кінцевої станції Запоріжжя. У вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.
Зазначається, що «Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини аварії.
Також у компанії вирішують питання доправлення пасажирів до станції призначення, на місці події працюють рятувальники.
Раніше ми повідомляли, що 26 березня сталося зіткнення поїздів в Єгипті — трагедія забрала життя 32 осіб, ще 66 дістали поранення.
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