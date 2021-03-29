Швидкісний поїзд зійшов з рейок поблизу Запоріжжя

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Поїзд «Київ — Запоріжжя» зійшов із рейок, ніхто з пасажирів не постраждав.

Інцидент трапився в понеділок, 29 березня, інформують у прес-службі «Укрзалізниці».

З рейок зійшло шість з дев’яти вагонів за 50 км до кінцевої станції Запоріжжя. У вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

Зазначається, що «Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини аварії.

Також у компанії вирішують питання доправлення пасажирів до станції призначення, на місці події працюють рятувальники.

Раніше ми повідомляли, що 26 березня сталося зіткнення поїздів в Єгипті — трагедія забрала життя 32 осіб, ще 66 дістали поранення.