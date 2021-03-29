В Раде предлагает ограничить права украинцев за отказ прививаться. Фото:

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Ограничить права граждан из-за отказа вакцинироваться от коронавируса предлагают в партии «Слуга народа».

Таким украинцам предлагают запретить посещать театры, кафе, рестораны, вузы, спортивные и другие массовые мероприятия. Такое предложение озвучил нардеп из «Слуги народа» Дмитрий Гурин на собственной странице в Facebook.

Люди, вакцинация которым противопоказана по медицинским причинам не должны умирать потому, что кто-то боится. Если человек боится, он вправе сидеть дома, — отметил Гурин и сослался на ст. 64 Конституции Украины, в которой говорится, что права и свободы человека могут быть ограничены во время военного или чрезвычайного положения в стране.

Как известно, Гурин ранее уже предлагал увольнять медиков, отказавшихся от вакцинации без уважительной причины. Тогда в Минздраве заявили, что никого увольнять не будут, поскольку вакцинация — добровольный процесс.

Напомним, массовая вакцинация в Украине проводится крайне медленно. За прошедшие сутки, 28 марта, по всей стране прививки получили 1 тыс. 585 человек. При этом в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях не было сделано ни одной прививки. В Кировоградской области сделали лишь 10 уколов.