У Раді пропонує обмежити права українців за відмову вакцинуватися. Фото:

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Обмежити права громадян через відмову вакцинуватися від коронавірусу пропонують в партії «Слуга народу».

Таким українцям пропонують заборонити відвідувати театри, кафе, ресторани, вузи, спортивні та інші масові заходи. Таку пропозицію озвучив нардеп зі «Слуги народу» Дмитро Гурін на власній сторінці у Facebook.

Люди, вакцинація яким протипоказана з медичних причин не мають помирати тому, що хтось боїться. Якщо людина боїться, вона вправі сидіти вдома, — зазначив Гурін і послався на ст. 64 Конституції України, в якій говориться, що права і свободи людини можуть бути обмежені під час військового або надзвичайного стану в країні.

Як відомо, Гурін раніше вже пропонував звільняти медиків, які відмовилися від вакцинації без поважної причини. Тоді в МОЗ заявили, що нікого звільняти не будуть, оскільки вакцинація — добровільний процес.

Нагадаємо, масова вакцинація в Україні проводиться вкрай повільно. Минулої доби, 28 березня, по всій країні щеплення отримали 1 тис. 585 осіб. При цьому у Донецькій, Луганській, Рівненській і Чернігівській областях не було зроблено жодного щеплення. У Кіровоградській області зробили лише 10 уколів.