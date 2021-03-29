Голоси за Вірастюка, Кошулинського і Шевченка на Прикарпатті перераховують

28 березня в Україні відбулися довибори до Верховної Ради, фото: «Укрінформ»

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Довибори у Верховну Раду на виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область) відбулися вчора, 28 березня.

На п’ятьох дільничних виборчих комісіях округу вирішено повторно перерахувати голоси. Таке рішення ухвалила окружна виборча дільниця, повідомляє видання «Суспільне».

За словами координатора спостереження Громадянської мережі «ОПОРА» за виборами в області Івана Маруняка, спостерігач зафіксував на відео, як представник команди одного із кандидатів виявив, що члени однієї із дільничних виборчих комісій (ДВК) привезли до окружної виборчої комісії (ОВК) протоколи про підрахунок голосів на дільниці у незапакованому вигляді.

Однак протоколи, які транспортуються з ДВК до ОВК, мають бути запаковані та у спеціальному пакеті. Якщо їх везуть у відкритому пакеті, то це є підставою для перерахунку голосів, — зазначив Маруняк.

Крім того, ще кілька ДВК скерували на складання протоколу з позначкою «уточнено» через технічні недоліки у протоколах про підрахунок голосів.

Наразі в окрузі № 87 опрацьовані 41,88% протоколів. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).

На цей момент лідирує кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк — 34,05% голосів. Друга сходинка — в кандидата від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслана Кошулинського — 28,84%, третя — у кандидата від партії «За майбутнє" Олександра Шевченка (27,5%).

Нагадаємо, у розташованому на Донеччині окрузі № 50, де 28 березня також відбулися довибори в Раду, перемогу здобуває міський голова Добропілля Андрій Аксьонов, якого активісти та ЗМІ звинувачують в організації у 2014 році «референдуму» про відокремлення Донбасу від України.