Голоса за Вирастюка, Кошулинского и Шевченко на Прикарпатье пересчитывают

28 марта в Украине прошли довыборы в Верховную Раду, фото: «Укринформ»

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Довыборы в Верховную Раду на избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область) прошли вчера, 28 марта.

На пяти участковых избирательных комиссиях округа решено повторно пересчитать голоса. Такое решение приняла окружная избирательная участок, сообщает издание «Суспільне».

По словам координатора наблюдения Гражданской сети «ОПОРА» за выборами в области Ивана Маруняка, наблюдатель зафиксировал на видео, как представитель команды одного из кандидатов обнаружил, что члены одной из участковых избирательных комисий (УИК) привезли в окружной избирательной комиссии (ОИК) протоколы о подсчете голосов на участке в незапакованном виде.

Однако протоколы, которые транспортируются из УИК в ОИК, должны быть упакованы и в специальном пакете. Если их везут в открытом пакете, то это является основанием для пересчета голосов, — отметил Маруняк.

Кроме того, еще несколько УИК направили на составление протокола с пометкой «уточнено» из-за технических недостатков в протоколах о подсчете голосов.

Сейчас в округе № 87 проработаны 41,88% протоколов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На данный момент лидирует кандидат от партии «Слуга народа» Василий Вирастюк — 34,05% голосов. Второй место — у кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского — 28,84%, третье — у кандидата от партии «За будущее» Александра Шевченко (27,5%).

Напомним, в расположенном в Донецкой округе № 50, где 28 марта также состоялись довыборы в Раду, победу одерживает мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого активисты и СМИ обвиняют в организации в 2014 году «референдума» об отделении Донбасса от Украины.