Госпродпотребслужба лоббирует интересы аграриев - «Аскания-Нова»

https://racurs.ua/n152442-gosprodpotrebslujba-lobbiruet-interesy-agrariev-askaniya-nova.html

Ракурс

Ситуацию с гибелью журавлей и других птиц в «Аскании-Новой», а также работу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и идею создания буферной зоны вокруг биосферного заповедника прокомментировал директор «Аскании-Новой» Виктор Гавриленко в ответ на запрос «Ракурса».

Мы то и дело говорим проверяющим, что нет необходимости топтаться по заповеднику и брать пробы кормов для животных зоопарка или воду из прудов зоопарка и Большого Чапелського пода, ища причину внутри заповедника, а не извне! Это крайне сложный вопрос, потому что его будет тормозить аграрное лобби Украины. И этим вопросом, почему-то, больше всего занимается Госпродпотребслужба, явно, также лоббируя интересы аграриев, — отметил директор заповедника.

По его словам, первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Владислав Седик неоднократно напоминал «Аскании-Новой», что «аграрии работают в правовом поле».

Поэтому перспектива привлечения виновных в уничтожении видов Красной книги Украины, невыполнении международных конвенций по сохранению биоразнообразия, очень скромная, — резюмирует Гавриленко.



Он также убежден, что в Украине действует «кривое законодательство в части применения пестицидов», поэтому для защиты фауны заповедника необходимо вводить хотя бы срочные запреты.

Директор «Аскании-Новой» объяснил, что буферная зона шириной 1−1,5 км на территории биосферного заповедника действует, согласно требованиям ЮНЕСКО, далее следует зона антропогенных ландшафтов с максимальной шириной в отдельных местах до двух километров. В то же время суточное взаимодействие птиц, останавливающихся в заповеднике во время миграций, с окружающими территориями достигает 40−45 км. Поэтому узкая буферная зона не способна обезопасить птиц от потребления отравленного зерна на окружающих полях.