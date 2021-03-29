Гибель серых журавлей продолжается - “Аскания-Нова”

https://racurs.ua/n152440-gibel-seryh-juravley-prodoljaetsya-askaniya-nova.html

Ракурс

Гибель серых журавлей и огарей продолжается на территории биосферного заповедника «Аскания-Нова» имени Ф. Э. Фальц-Фейна НААН. Об этом сообщил директор заповедника Виктор Гавриленко в ответе на запрос «Ракурса».

Да, гибель серых журавлей и огарей продолжается. В частности, 24 марта в центре Великого Чапельского пода найдены погибшие 22 серых журавля и 12 огарей, — отметил Гавриленко.

По его словам, проблема заключается в том, что смертельный яд против всех видов грызунов бродифакум и препараты из него не убивают течение дня.

Это препараты пролонгированного действия и жертвы могут появляться еще как минимум в течение пяти-семи дней после употребления отравленного зерна, а может и больше, — добавили в «Аскании-Новой».

В заповеднике рассказали, что некоторых погибших журавлей работникам не удалось забрать из-за сложных погодных условий.

Мы также наблюдали рассеянных отдельных особей этого вида и предполагали, что спустя день-два мы будем снова иметь труппы. Так и произошло. Трудно сказать, сколько еще будет жертв, и сколько птиц погибнет за пределами нашего контроля… Аграрии же такую ​​информацию, в силу солидарности, не предоставят, — отметил Гавриленко.

Он добавил, что уже разбросанное ядовитое зерно никто не собирал, несмотря на появление подобной информации в отдельных СМИ.

Единственная надежда, что бродифакум частично распадется, а больше возможно и не будут вносить открыто. На последнее можно только надеяться. Маленькая надежда есть исходя из того, что озимая пшеница уже начала расти, а на поля не пустят технику, как это было в холодную погоду, и птицы, в частности, огари на поле с высоким травостоем не садятся, — рассказал директор заповедника.



В «Аскании-Новой» отметили, что решение региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о временной остановке применения в прилегающей к биосферному заповеднику 40-км зоне ядовитых препаратов для борьбы с грызунами носит лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

Напомним, ранее мы сообщали, что массовая гибель серых журавлей в херсонском заповеднике «Аскания-Нова» связана с отравлением. Экоинспекция Херсонской области подтвердила факт отравления журавлей, умерших в январе. Отравленное зерно птицы съели за пределами заповедника.