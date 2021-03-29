Против соратника Коломойского открыли дело за отмывание денег

Палица. Фото: Pep.org

https://racurs.ua/n152438-protiv-soratnika-kolomoyskogo-otkryli-delo-za-otmyvanie-deneg.html

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Борьба с коррупцией в Украине продолжается — против соратника олигарха Игоря Коломойского открыли уголовное производство по отмыванию денег.

Игоря Палицу, который также является народным депутатом, не раз «ловили» на недекларировании доходов и переоформлении собственности на близких родственников. Об этом сообщается в официальном запросе ГБР.

Центр противодействия коррупции обратился в Офис генпрокурора с заявлением о легализации незаконно полученных доходов, совершенной Палицей, что предусмотрено статьей 209 Уголовного кодекса Украины. В заявлении говорится, что Палица использует в интересах Коломойского свои полномочия нардепа, а также умышленно переоформил право собственности на бывшую жену и сына, которые обладают многочисленными активами и имеют деловые связи с Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Известно, что уровень задекларированных расходов Палицы в течение 2015−2019 годов превышает уровень его задекларированных доходов, а операции по купле-продаже недвижимости в Украине и за рубежом имеют признаки отмывания средств. Офис генпрокурора открыл соответствующее уголовное дело в январе. Производство ведет ГБР.

Сообщается, что в 2016 году Палица получил доход в 35 млн грн, который отразил в декларации. Он заявил, что это средства, которые он получил за проданное имущество в 2016 году, проданное кипрской компании «АМЕРСФУТ». Согласно декларации, в 2016 году Палица владел одним имуществом — нежилым помещением в Киеве площадью 267,8 кв. м., которое он приобрел в мае 2013 года за 3,4 млн грн. Он купил помещение по цене в 1 тыс. 500 долларов за кв. метр, а продал — за 5 тыс. 140 долл. за кв. метр. Учитывая инфляцию, доход Палицы составил 250%.

В то же время у компании «АМЕРСФУТ», которая якобы купила помещение, не было достаточно денег, чтобы заплатить 35 млн грн за недвижимость Палицы, а фактическое недвижимое имущество в Киеве не отражалось в его финансовой отчетности. Более того, сама компания засветилась в операциях с зятем Геннадия Боголюбова, экс-бенефициаром «ПриватБанка» и деловым партнером Коломойского.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Совете национальной безопасности и обороны объяснили, почему Украина не вводит санкции против олигарха Коломойского и его окружения. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Киев ждет от Вашингтона на документы, касающиеся ограничительных мер против бизнесмена, а также депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача.