Проти соратника Коломойського відкрили справу за відмивання грошей

Ігор Палиця. Фото: Pep.org

https://racurs.ua/ua/n152438-proty-soratnyka-kolomoyskogo-vidkryly-spravu-za-vidmyvannya-groshey.html

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Боротьба з корупцією в Україні продовжується — проти соратника олігарха Ігоря Коломойського відкрили кримінальне провадження щодо відмивання грошей.

Ігоря Палицю, який також є народним депутатом, не один раз «ловили» на недекларуванні доходів та переоформленні власності на близьких родичів. Про це повідомляється в офіційному запиті ДБР.

Центр протидії корупції звернувся до Офісу генпрокурора із заявою про легалізацію незаконно отриманих доходів, здійснену Палицею, що передбачено ст. 209 Кримінального кодексу України. У заяві йдеться про те, що він використовує в інтересах Коломойського свої повноваження нардепа, а також умисно переоформив право власності на колишню дружину та сина, які володіють численними активами й мають ділові зв’язки з Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Відомо, що рівень задекларованих витрат Палиці впродовж 2015−2019 років перевищує рівень його задекларованих доходів, а операції з купівлі-продажу нерухомості в Україні та за кордоном мають ознаки відмивання коштів. Офіс генпрокурора відкрив відповідну кримінальну справу в січні. Провадження веде ДБР.

Повідомляється, що у 2016 році Палиця отримав дохід у 35 млн грн, який відобразив у декларації. Він заявив, що це кошти, які він дістав за продане майно у 2016 році, яке він продав кіпрській компанії «АМЕРСФУТ». Згідно з декларацією, у 2016 році Палиця володів лише одним майном — нежилим приміщенням у Києві площею 267,8 кв.м., яке він придбав у травні 2013 року за 3,4 млн грн. Він купив приміщення за 1 тис. 500 дол. за кв. метр, а продав — за 5 тис. 140 дол. за кв. метр. З огляду на інфляцію, дохід Палиці склав 250%.

Натомість у компанії «АМЕРСФУТ», яка нібито купила приміщення, не було достатньо грошей, щоби заплатити 35 млн грн за нерухомість Палиці, а фактичне нерухоме майно в Києві не відбивалося в його фінансовій звітності. Щобільше, сама компанія засвітилася в операціях із зятем Геннадія Боголюбова, екс-бенефіціаром «ПриватБанку» й діловим партнером Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли. що в Раді національної безпеки й оборони пояснили, чому Україна не запроваджує санкції проти олігарха Коломойського та його оточення. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Київ чекає від Вашингтона на документи, що стосуються обмежувальних заходів проти бізнесмена, а також депутатів Олександра Дубінського й Андрія Деркача.