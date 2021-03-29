Путін готується обговорити Донбас з Меркель та Макроном, але без Зеленського, фото — ТСН

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Президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель можуть обговорити ситуацію в Донбасі без українського президента Володимира Зеленського.

Це випливає з заяви офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова, який анонсував відео-конференцію лідерів трьох країн.

РосЗМІ цитують слова Пєскова, який уточнив, що переговори Путіна, Макрона і Меркель готуються не як захід формату «нормандської четвірки». Донбас стане однією з тем відеоконференції.

Прес-секретар Путіна розповів також, що точної дати і часу проведення відеозідзвону поки немає. Ми продовжуємо узгодження з Берліном і Парижем. Коли будуть конкретні підсумки узгодження, ми вас проінформуємо, — обтічно заявив Пєсков журналістам.

Відповідаючи на питання, чому в списку учасників переговорів немає президента України Володимира Зеленського, Пєсков сказав, що йдеться не про захід у форматі нормандської четвірки.

Там багато питань і інших для обговорення. Це не нормандська четвірка, — сказав речник Кремля.



Він вкотре наполіг на тому, що на Донбасі існує буцімто загроза «небезпечного силового сценарію», а саме наступу Збройних сил України.

Нагадаємо, що востаннє лідери чотирьох країн нормандського формату зустрічалися разом у грудні 2019 року у Парижі.